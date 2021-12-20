Вакцинацию от COVID-19 включили в календарь профилактических прививок

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, включив в него вакцинацию против COVID-19. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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К приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся граждане в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также люди, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.

Вакцинацию подростков от 12 до 17 лет включительно проводят добровольно, с письменного согласия одного из родителей.

Сенатор Владимир Круглый сегодня сообщил, что в России пока не рассматривают вариант введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. Это решение, в случае его принятия, нужно проводить законом, а это будет сложно сделать, пояснил он.

Татьяна Леухина