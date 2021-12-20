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Больше 30% непривитых россиян планируют оформить QR-код по наличию антител

14:41, 20.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Больше 30% непривитых россиян планируют оформить QR-код по наличию антител
Фото: realnoevremya.ru

Почти каждый третий невакцинированный житель России, имеющий антитела к коронавирусу, планирует оформить сертификат о перенесенном заболевании сроком на полгода вместе с QR-кодом. Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob.

31% респондентов намерены обратиться за подобным документом. 45% он не требуется, а 24% затруднились с ответом. Среди опрошенных женщин 34% и 33% соответственно планирует и не планирует оформлять QR-код, среди мужчин 57% не будут получать его.

67% не испугались нового штамма COVID-19. Опасается его лишь каждый одиннадцатый опрошенный, и больше они переживают за пожилых родственников, чем за себя.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что переболевшие коронавирусом без официально установленного диагноза также смогут получить сертификат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в середине декабря.

Дарья Акимова
Общество

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