В Татарстане подтвердились семь новых случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.
Жертвами инфекции стали: мужчины 1937, 1960, 1933 годов рождения и женщины 1949, 1964, 1965, 1947 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 384 татарстанца.
В республике за минувшие сутки выявили 99 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 667.
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