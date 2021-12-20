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В Татарстане подтвердились семь новых случаев смерти от COVID-19

18:56, 20.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились семь новых случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

Жертвами инфекции стали: мужчины 1937, 1960, 1933 годов рождения и женщины 1949, 1964, 1965, 1947 годов рождения.

Фото: mos.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 384 татарстанца.

В республике за минувшие сутки выявили 99 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 667.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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