В Татарстане подтвердились семь новых случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

Жертвами инфекции стали: мужчины 1937, 1960, 1933 годов рождения и женщины 1949, 1964, 1965, 1947 годов рождения.



Фото: mos.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 384 татарстанца.

В республике за минувшие сутки выявили 99 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 667.

Татьяна Леухина