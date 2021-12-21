«Вектор» сделал фотографии «омикрона»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнародовал фотографии штамма коронавируса «омикрон». Фото опубликованы на сайте Роспотребнадзора РФ.

Сообщается, что ученые в лабораторных условиях заразили культуру клеток Vero E6 штаммом «омикрон». Клетки отделили от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом.

Фото: rospotrebnadzor.ru. 6-е сутки инфекции. Вирусные частицы коронавируса (штамм «омикрон») разнообразной формы в пузырьках эндоплазматической сети клеток Vero Е6.

Чтобы увидеть вирус, клетки залили смесью эпоксидных смол. Затем с них были сделаны очень тонкие срезы, чтобы можно было рассмотреть их под микроскопом.

«На снимках — везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки. Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Впоследствии они скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку», — говорится на сайте Роспотребнадзора.



Там, где формируется вирусная частица, меняется мембрана пузырьков. В нее встраиваются структурные белки вируса. Они появятся на поверхности и определят поведение при встрече с другой клеткой.

Фото: rospotrebnadzor.ru. Вирусные частицы коронавируса (штамм «омикрон»), вышедшие из клетки и скопившиеся на ее поверхности (клетки Vero Е6, 6-е сутки после инфицирования).

«В случае со штаммом «омикрон» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличие от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. В целом состояние клеток при заражении штаммом «омикрон» соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — пишет ведомство.



Ранее терапевт Хан заявил, что повышенное потоотделение во время сна может говорить о заражении «омикроном».

Ольга Шагиева