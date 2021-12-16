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Главное к утру: победа российской сборной в матче Кубка Первого канала, замедление инфляции

07:00, 16.12.2021
Главное к утру: победа российской сборной в матче Кубка Первого канала, замедление инфляции
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 16 декабря:

  • Сборная России обыграла команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура — Кубок Первого канала. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3. Голы со стороны россиян забили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев (41). У канадцев отличились Брэндон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик О'Делл.
  • Вчера в Актанышском районе на трассе М-7 столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Погибшие в результате аварии в Актанышском районе Татарстана — уроженцы башкирского Стерлитамака и Уфы. Авария произошла из-за того, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу.
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ
  • Казанский УНИКС обыграл московский ЦСКА со счетом 88:67 в матче Евролиги. Казанцы заняли пятую строчку в турнирной таблице Евролиги, москвичи расположились на шестой.
  • В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 8,11%. Недельная инфляция в России, согласно подсчетам Росстата, с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%. С начала года потребительские цены выросли на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%.
Фото: realnoevremya.ru
  • Девочка из Казани, на которую в Таиланде упал мраморный стол, пришла в себя и начала дышать самостоятельно. Девочка постепенно приходит в сознание. Она начала разглядывать родителей и все происходящее вокруг. Пока только левым глазом — ее правая сторона лица не функционирует.
Маргарита Головатенко
Общество БашкортостанТатарстан

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