Главное к утру: победа российской сборной в матче Кубка Первого канала, замедление инфляции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 16 декабря:
- Сборная России обыграла команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура — Кубок Первого канала. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3. Голы со стороны россиян забили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев (41). У канадцев отличились Брэндон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик О'Делл.
- Вчера в Актанышском районе на трассе М-7 столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Погибшие в результате аварии в Актанышском районе Татарстана — уроженцы башкирского Стерлитамака и Уфы. Авария произошла из-за того, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу.
- Казанский УНИКС обыграл московский ЦСКА со счетом 88:67 в матче Евролиги. Казанцы заняли пятую строчку в турнирной таблице Евролиги, москвичи расположились на шестой.
- В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 8,11%. Недельная инфляция в России, согласно подсчетам Росстата, с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%. С начала года потребительские цены выросли на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%.
- Девочка из Казани, на которую в Таиланде упал мраморный стол, пришла в себя и начала дышать самостоятельно. Девочка постепенно приходит в сознание. Она начала разглядывать родителей и все происходящее вокруг. Пока только левым глазом — ее правая сторона лица не функционирует.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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