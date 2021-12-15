Четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Актанышском районе Татарстана
Сегодня в Актанышском районе на трассе М-7 столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте.
На место аварии выехал и.о. прокурора района Руслан Загрутдинов. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
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