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Четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Актанышском районе Татарстана

18:37, 15.12.2021
Четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Актанышском районе Татарстана
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня в Актанышском районе на трассе М-7 столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

На место аварии выехал и.о. прокурора района Руслан Загрутдинов. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ПроисшествияАвто Татарстан

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