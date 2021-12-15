Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура — Кубок Первого канала. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3.
У россиян голы забили: Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). У канадцев отличились: Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (48) и Эрик О'Делл (59).
Следующий матч сборной России состоится завтра, 16 декабря. Команда встретится со сборной Швеции.СпортХоккей
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