В МВД назвали причину аварии с четырьмя погибшими в Актанышском районе Татарстана

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Авария на участке трассы М-7 в Актанышском районе Татарстана произошла из-за того, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

ДТП произошло на 1132 км автодороги М7 примерно в 15:30. Водитель автомобиля — житель Уфы 1988 года рождения — ехал по направлению Москвы. По предварительным данным, он превысил скорость и вылетел на встречу, где и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo в составе полуприцепа под управлением 30-летнего жителя Челябинской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В прокуратуре Татарстана ранее сообщили, что пассажиры легковушки — уроженцы башкирского Стерлитамака.