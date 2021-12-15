Погибшие в аварии с грузовиком в Актанышском районе Татарстана — уроженцы Башкирии

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Погибшие в результате аварии в Актанышском районе Татарстана — уроженцы башкирского Стерлитамака и Уфы. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Погибшие из Стерлитамака — водитель 1999 года рождения и пассажиры 1967, 1995. Молодой человек 1998 года рождения — житель Уфы.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Авария на трассе М-7 произошла сегодня вечером. Столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте ДТП. На место аварии выезжал и. о. прокурора района Руслан Загрутдинов.



Татьяна Леухина