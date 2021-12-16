Казанская девочка, получившая травмы в Таиланде, пришла в себя

Девочка из Казани, на которую в Таиланде упал мраморный стол, пришла в себя и начала дышать самостоятельно, сообщила ее мать в социальных сетях.



По ее словам, девочка постепенно приходит в сознание. Она начала разглядывать родителей и все происходящее вокруг. Пока только левым глазом — ее правая сторона лица не функционирует.

Родители поблагодарили неравнодушных за финансовую помощь и поддержку. На лечение удалось собрать уже 5 млн рублей.

Фото: instagram.com

О несчастном случае стало известно во вторник, 14 декабря. Семья из Татарстана приехала в Таиланд по работе и проживала в бангкокском отеле. Именно там на 11-месячную девочку упал мраморный стол. Ребенок получил черепно-мозговую травму, также ему диагностировали отек мозга, перелом носа и глазной перегородки. А за пребывание девочки в больнице врачи выставили немалую сумму.

Вчера сообщалось, что за короткий промежуток времени неравнодушные люди помогли татарстанской семье собрать более 2,8 млн рублей.

Маргарита Головатенко