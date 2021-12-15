Годовая инфляция в России замедлилась до 8,11%

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 8,11%. Такие данные на 13 декабря приводит Минэкономразвития России в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

Недельная инфляция в России, согласно подсчетам Росстата, с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%. С начала года потребительские цены выросли на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция может быть чуть выше верхней границы прогноза Банка России в 7,4—7,9%.



Татьяна Леухина