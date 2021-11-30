В Казани на демонтаж и перемещение самовольно установленных объектов движимого имущества выделят 3,9 млн рублей

В Казани объявили тендер на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольно установленных объектов движимого имущества с последующим хранением. Заказчиком выступает администрация Кировского и Московского районов исполкома города. Начальная цена договора — 3,9 млн рублей.

В число работ входят демонтаж объектов, приведение территории после проведения демонтажа в санитарно-надлежащее состояние, погрузка и транспортировка объектов с разгрузкой на склад — площадку, а также несение полной материальной ответственности в случае причинения вреда владельцам вывозимых объектов и находящегося в них имущества и др. Оказать услугу необходимо с момента заключения контракта до 1 июня 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие принимаются до 7 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

Несколько дней назад сообщалось, что в Казани будут утилизировать незаконные павильоны после сноса.



Диана Жиленкова