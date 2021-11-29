Студенты Татарстана смогут получить выплаты в качестве компенсации за проезд в общественном транспорте

Фото: Максим Платонов

Татарстанские студенты смогут компенсировать траты на проезд в общественном транспорте. Соответствующий конкурс запустило Министерство по делам молодежи РТ, в нем могут принять участие обучающиеся на очном отделении.

Чтобы получить поддержку, студенту необходимо учиться на «отлично», не иметь академическую задолженность, а также принимать активное участие в научной, общественной, культурной и спортивной деятельности.

Фото: Максим Платонов

В текущем году сумма единовременной выплаты будет варьироваться от 8 до 11 тысяч рублей в зависимости от местонахождения студента. Например, в Казани будут выплачивать по 11 тысяч рублей, а в Челнах — по 10 тысяч. Подать заявку на грант можно по ссылке: transport.studgrant.ru.

Вскоре студентам РТ может понадобиться QR-код не только в общественном транспорте, но и в учебном заведении. Так, в республике власти обсуждают внедрение пропускной системы сотрудников и студентов по QR-кодам в вузах.



Диана Жиленкова