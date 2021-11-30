В Казани на уборку футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в 2022 году выделят 17,7 млн рублей

АО «Казань Арена» объявило тендер на оказание услуг по комплексной уборке футбольного стадиона «Ак Барс Арена». На эти цели готовы выделить 17,7 млн рублей.

В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, вынос пакетов с мусором в специально отведенные места, удаление пыли с подоконников, освобожденных от посторонних предметов и др. Оказать услугу необходимо в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие принимаются до 9 декабря. Электронный аукцион состоится на следующий день.

В прошлом месяце был опубликован тендер на реновацию футбольного поля стадиона «Ак Барс Арена». На эти цели предусмотрели 3,4 млн рублей.

Диана Жиленкова