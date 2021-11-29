«Татнефть» планирует принять обновленную стратегию развития до 2030 года весной 2022 года
«Татнефть» отложила принятие обновленной стратегии развития до 2030 года на весну. Причиной стала затянувшаяся работа в связи с необходимостью проработки нефтегазохимической составляющей документа.
Изначально принятие обновленной стратегии должно было произойти до конца текущего года, сообщает «Интерфакс».
Завтра состоится вебинар по итогам третьего квартала 2021 года, на котором планируют обсудить вопросы актуализации стратегии.
Сегодня сообщалось, что «Татнефть» по итогам третьего квартала увеличила чистую прибыль по МСФО до 52,06 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению со II кварталом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль компании увеличилась в 1,46 раза.
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