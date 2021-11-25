Главное к утру: устаревшее газовое оборудование в Челнах, татарстанцы не поддержали QR-коды на транспорте
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 25 ноября:
- В Набережных Челнах прокуратура выявила более 200 домов с устаревшим газовым оборудованием. В нескольких управляющих компаниях гаоое оборудование эксплуатируется более 30 лет.
- Композиция Blinding Lights певца The Weeknd попала на первую строчку музыкального рейтинга Hot 100 за все времена американского журнала Billboard. Эта песня обошла хит 1960 года Twist американского рок-н-ролл исполнителя Чабби Чекера. Третье место в рейтинге Billboard у Карлоса Сантана с песней Smooth.
- Девять спортсменов от Татарстана попали в список кандидатов на участие в зимней Всемирной Универсиаде, которая будет проходить в швейцарском городе Люцерне. Представить Россию в лыжных гонках могут:Сергей Ардашев, Виктор Семенов, Егор Трефилов, Виктор Иванов, Христина Мацокина, Ярослав Рыбочкин, Виктория Трошина. Владислав Хадарин может принять участие в соревнованиях по сноуборду. Артур Ахтямов вошел в состав сборной России по хоккею для подготовки к Универсиаде.
- Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка артефактов, которые обнаружили в ходе масштабной экспедиции при подготовке к строительству платной автотрассы М-12 «Москва — Казань».
- Большинство жителей Татарстана не поддерживает коронавирусных ограничений на транспорте, начавших действовать с 22 ноября. Каждый пятый (20%) житель республики считает меру полезной и одобряет такие ограничения, еще 17% опрошенных затруднились ответить.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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