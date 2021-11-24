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Девять татарстанских спортсменов попали в список кандидатов на участие в зимней Универсиаде в Люцерне

22:16, 24.11.2021
Девять татарстанских спортсменов попали в список кандидатов на участие в зимней Универсиаде в Люцерне
Фото: minsport.tatarstan.ru

Девять спортсменов от Татарстана попали в список кандидатов на участие в зимней Всемирной Универсиаде, которая будет проходить в швейцарском городе Люцерне. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Представить Россию в лыжных гонках могут:Сергей Ардашев, Виктор Семенов, Егор Трефилов, Виктор Иванов, Христина Мацокина, Ярослав Рыбочкин, Виктория Трошина.

Владислав Хадарин может принять участие в соревнованиях по сноуборду. Артур Ахтямов вошел в состав сборной России по хоккею для подготовки к Универсиаде.

XXX Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 11 по 21 декабря.

В ноябре татарстанские пловцы Александр Красных и Эрнест Максумов принимали участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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