Девять татарстанских спортсменов попали в список кандидатов на участие в зимней Универсиаде в Люцерне

Девять спортсменов от Татарстана попали в список кандидатов на участие в зимней Всемирной Универсиаде, которая будет проходить в швейцарском городе Люцерне. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Представить Россию в лыжных гонках могут:Сергей Ардашев, Виктор Семенов, Егор Трефилов, Виктор Иванов, Христина Мацокина, Ярослав Рыбочкин, Виктория Трошина.

Владислав Хадарин может принять участие в соревнованиях по сноуборду. Артур Ахтямов вошел в состав сборной России по хоккею для подготовки к Универсиаде.

XXX Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 11 по 21 декабря.

В ноябре татарстанские пловцы Александр Красных и Эрнест Максумов принимали участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Татьяна Леухина