При строительстве трассы М-12 во Владимирской области обнаружили более 5 тысяч артефактов

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка артефактов, которые обнаружили в ходе масштабной экспедиции при подготовке к строительству платной автотрассы М-12 «Москва-Казань». Об этом сообщается на сайте администрации Владимирской области.

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области к новости

Исследователи обнаружили большое количество археологических находок, которые рассказывают о сельских поселениях Древней Руси. Ученые обнаружили земледельческие орудия конца 13 начала 14 веков, предметы письма и церковного обихода.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники Института археологии РАН обнаружили древние поселения в селе Азбаба Апастовского района и в селе Средняя Куланга Кайбицкого района республики, относящиеся к XII—XVII векам. Исторические памятники внесли в реестр Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

Татьяна Леухина