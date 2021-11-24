Прокуратура в Челнах обнаружила больше 200 домов с устаревшим газовым оборудованием

В Набережных Челнах прокуратура выявили более 200 домов с устаревшим газовым оборудованием. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ООО УК «Энтузиаст» обслуживает 30 многоквартирных домов, в 25 из них газовое оборудование эксплуатируется более 30 лет. У ООО УК «Электротехников» в обслуживании 127 домов, в 80 из них — старое оборудование. У ООО «Народная УК «ЖилЭнергоСервис» 28 и 14, у ДООО ЖУ «Бумажник» — 66 и 64, у МУП «УК «Автозаводский» — 29 и 15, у МУП «УК «Центральный» — 21 и 1 дом соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Шесть управляющих организаций — ООО УК «Электротехников», ДООО ЖУ «Бумажник», ООО «Народная управляющая компания «ЖилЭнергоСервис», ООО «Энтузиаст», МУП «УК «Центральный», МУП «Автозаводский» — не организовали техническое диагностирование газового оборудования, где оно эксплуатируется 30 лет. Прокуратура внесла в адрес руководителей представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В Набережных Челнах начались проверки газового оборудования в домах после взрыва газа в доме 48/20. По данным мэрии города, к газу подключено 184 916 квартир из 1 244 многоквартирных жилых дома, а также пять домовладений.



Татьяна Леухина