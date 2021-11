Billboard назвал лучшую песню всех времен

Композиция Blinding Lights певца The Weeknd попала на первую строчку музыкального рейтинга Hot 100 за все времена американского журнала Billboard. Издание ведет рейтинг более 60 лет.

Эта песня обошла хит 1960 года Twist американского рок-н-ролл исполнителя Чабби Чекера. Третье место в рейтинге Billboard у Карлоса Сантана с песней Smooth.

Фото: wikipedia.org

В первую десятку также входят композиции «Mack the Knife» Бобби Дарина, «How Do I Live» Лиэнн Раймс, «I Gotta Feeling» The Black Eyed Peas, «Shape of You» Эда Ширана и другие.

Татьяна Леухина