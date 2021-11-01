Главное о коронавирусе на 1 ноября: пятая фаза пандемии, российские медики заявили о выгорании

Фото: Ринат Назметдинов

Доступ к книгам по QR-коду



С 30 октября по 15 ноября Национальная библиотека Татарстана работает в обычном режиме: на входе будет проверяться температура, а посетители должны соблюдать масочный режим. Все мероприятия, запланированные с 30 октября по 7 ноября, переносятся на более поздние даты. А с 15 ноября вход в национальную библиотеку РТ станет возможен только по QR-коду. Это коснется и посещений мероприятий в библиотеке. Требование носить маски сохраняется.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Жертвами COVID-19 стали: женщины 1950, 1935, 1941, 1958, 1949 и 1977 годов рождения и мужчина 1951 года рождения.



Концентрацию «Спутника V» снизят в пять раз

За последние сутки в России проведено более 570 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 996 569 человек.

Российские медики, второй год работающие в условиях эпидемии COVID-19, сталкиваются с психологическим выгоранием, показал опрос. Почти 30% специалистов, работающих непосредственно с больными коронавирусом, близки к увольнению из-за усталости, а у 37% на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем. Врачи считают, что отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом пандемии: все привыкли к работе медиков в режиме постоянного аврала, их перестали считать героями, а тяжелейшие условия труда в «красных зонах» воспринимаются как должное. Сами опрошенные признают, что усталость и эмоциональное выгорание негативно влияют на их отношение к пациентам.

В России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один — штамма «лямбда», сообщили в Роспотребнадзоре. При этом данных, что новый штамм коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител, нет.

Фото: Ринат Назметдинов

Весной 2021 года Россия вступила в пятую фазу пандемии коронавируса. Она продолжается до сих пор, а уровень заболеваемости COVID-19 колеблется на критическом уровне, рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он сравнил борьбу с вирусом с долгой «окопной» войной. Причем она должна вестись совместными усилиями государств всего мира, несмотря на различные трудности.

В вакцине от коронавируса «Спутник V» для подростков концентрацию препарата снизят в пять раз, а для детей — в 10. Разбавлять вакцину будут физраствором. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже 10 раз.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что касательно побочных действий вакцины «Спутник V» никаких нареканий нет даже среди ревакцинированных. Так он ответил на вопрос о том, как люди переносят третью прививку препаратом.

В России разработчики создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Он состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами. Создатели технологии считают, что их разработка поможет в борьбе с поддельными QR-кодами на посещение общественных мест.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что наиболее опасной зоной для заражения коронавирусом являются ограниченные пространства, в том числе транспорт. Большая часть пассажиров игнорирует санитарно-эпидемиологические нормы. Медик отметил, что введенные в России нерабочие дни помогут разорвать цепочку распространения COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Аналитики сообщают о значительном падении спроса на шубы в России. В допандемийных 2019 и 2018 годах спрос в сезон продаж был выше на 85% и 94% соответственно. За 10 месяцев текущего года в стране продали более 400 тысяч меховых изделий, а в 2019 году — почти 700 тысяч. Помимо пандемии в числе причин снижения продаж эксперты указывают этичный подход к одежде, аномально теплую погоду и финансовое положение россиян.

Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал несколько условий, согласно которым локдаун в стране могут продлить. Такой сценарий возможен, если коэффициент распространения COVID-19 превысит единицу. Также среди критериев, которые учитываются при введении антиковидных мер, имеется наличие свободных коек и аппаратов ИВЛ в медицинских учреждениях.

С марта по октябрь Роскомнадзор удалил или заблокировал 3 816 интернет-ресурсов, где размещались сведения о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Там же распространялись и фальшивые QR-коды. Наибольший рост таких ресурсов произошел в первую половину года. Например, в марте заблокировали 24 таких сайта, а в июле — уже более тысячи.

Организации из сферы торговли и услуг закроются с 1 по 7 ноября в Удмуртии. Приостанавливают работу объекты розничной торговли за исключением аптек, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Приостановлено проведение массовых мероприятий.

G20 увеличит поставки вакцин в развивающиеся страны



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 246 713 681 человек, 4 999 902 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 970 803). На второй строчке — Индия (34 285 814), на третьей — Бразилия (21 810 855), на четвертой — Великобритания (9 100 442), на пятой — Россия (8 377 984, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (745 832). За ними следуют Бразилия (607 824), Индия (458 437), Мексика (288 365), Россия (234 194), Перу (200 246) и Великобритания (141 055).

В Королевстве Камбоджа одобрили российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, в азиатской стране объявлена регистрация препаратов. Камбоджа стала 71-м государством, где одобрили «Спутник V». Оформление прошло по ускоренной процедуре.

Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны. Страны G20 поддерживают расширение поставок и наращивание производства вакцин в странах с низким и средним уровнем доходов, в том числе создавая в различных регионах центры передачи технологий для производства вакцин. Такие уже есть в ЮАР, Бразилии, Аргентине.



Фото: digital.ac.gov.ru

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сдала положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Ранее приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом США Джо Байденом из-за чрезвычайной ситуации в семье, которая заключалась в том, что у родственников Псаки был обнаружен COVID-19.

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 7 млрд. Более половины из них приходится на три страны — Китай (2,3 млрд), Индию (1,1 млрд) и США (0,4 млрд). На данный момент людям ввели 7,001 млрд доз вакцин от COVID-19. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и число сделанных прививок.

Власти Туниса ужесточили правила въезда в страну из-за ситуации с COVID-19. В связи с ухудшением эпидситуации с коронавирусом пассажиры, прибывающие в Тунис, независимо от их вакцинного статуса обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом. Правило, при котором туристы освобождаются от самоизоляции, если их отдых организован туроператором, отменено.

Аэропорт Сиднея в Австралии принял первый за полтора года пассажирский рейс из Лос-Анджелеса. Международное сообщении с внешним миром было приостановлено на 590 дней из-за пандемии коронавируса.

Авиаперевозчик уточнил, что прибывшие этим самолетом люди не должны проходить карантин или соблюдать какие-либо ограничения. Все купившие билеты были полностью вакцинированы.

Маргарита Головатенко