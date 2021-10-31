В Роспотребнадзоре назвали условия продления локдауна

Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал несколько условий, согласно которым локдаун в стране могут продлить. Например, такой сценарий возможен, если коэффициент распространения COVID-19 превысит единицу.

Также среди критериев, которые учитываются при введении антиковидных мер, имеется наличие свободных коек и аппаратов ИВЛ в медицинских учреждениях. По мнению эксперта, введение локдауна может быть эффективным, однако массовой вакцинации избежать нельзя — альтернатив для нее нет.

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«Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — передает слова Горелова «РИА Новости».

Недавно ВЦИОМ привел результаты опроса, согласно которым россияне считают введение нерабочих дней нужной, но неэффективной мерой. По мнению жителей РФ, для улучшения ситуации стоит усилить пропаганду вакцинации, повысить уровень медицины, усилить масочный режим, ввести ограничения и закрыть границы между регионами.

Диана Жиленкова