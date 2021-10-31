Главный санврач Ростовской области рассказал, где люди чаще всего заражаются COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что наиболее опасной зоной для заражения коронавирусом риска являются ограниченные пространства, в том числе — транспорт. Большая часть пассажиров игнорирует санитарно-эпидемиологические нормы.

Медик отметил, что введенные в России нерабочие дни помогут разорвать цепочку распространения COVID-19. Он рекомендовал отказаться от путешествий на этот период и напомнил: это не отпуск и не выходные дни. Дом следует покидать только по необходимости, передает «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал об опасной ошибке в начале лечения COVID-19. По его словам, при легкой форме коронавируса не следует принимать антибиотики и гормональные препараты без ведома врача — это может привести к тяжелой форме болезни.

Диана Жиленкова