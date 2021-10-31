Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин и доступ к ним

Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.

«Мы предпримем шаги, чтобы помочь увеличить поставки вакцин и основных медицинских средств и ресурсов в развивающиеся страны и устранить соответствующие ограничения в области поставок и финансирования», — приводит «РИА Новости» выдержку из текста.

Страны G20 поддерживают расширение поставок и наращивание производства вакцин в странах с низким и средним уровнями доходов, в том числе создавая в различных регионах центры передачи технологий для производства вакцин. Такие уже есть в ЮАР, Бразилии, Аргентине.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лидеры G20 пообещали работать над признанием вакцин, которые уже оценены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как эффективные и безопасные, с целью расширения списка препаратов, одобренных для экстренного использования.

Вчера президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил странам проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.



Татьяна Леухина