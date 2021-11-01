Гинцбург заявил об отсутствии нареканий у трижды привитых «Спутником V»

Касательно побочных действий вакцины «Спутник V» никаких нареканий нет даже среди ревакцинированных, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — ответил Гинцбург на вопрос «РИА Новости» о том, как люди переносят третью прививку препаратом.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Гинцбург объяснял, что привитые могут заболеть коронавирусом из-за дельта-штамма, поскольку при нем клетки памяти не успевают срабатывать вовремя.

Маргарита Головатенко