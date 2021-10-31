Роскомнадзор удалил или заблокировал более 3 тысяч интернет-ресурсов с фальшивыми QR-кодами

С марта по октябрь Роскомнадзор удалил или заблокировал 3 816 интернет-ресурсов, где размещались сведения о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Там же распространялись и фальшивые QR-коды.

По данным федерального оперштаба, наибольший рост таких ресурсов произошел в первую половину года. Например, в марте заблокировали 24 таких сайта, а в июле — уже более тысячи. В октябре ограничили работу 448 электронных площадок. Однако в последние 2 недели численность ресурсов подобного характера перестала увеличиваться.

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера сообщалось, что российские разработчики создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. В нем содержится голографическая матрица, которую нельзя распечатать на обычном принтере и не могут распознать специальные программы.

Диана Жиленкова