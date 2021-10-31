Исследование: из-за пандемии в России снизился спрос на шубы

Аналитики сообщают о значительном падении спроса на шубы в России. Например, в допандемийных 2019 и 2018 годах спрос в сезон продаж был выше на 85% и 94% соответственно.



За 10 месяцев текущего года в стране продали более 400 тысяч меховых изделий, а в 2019 году — почти 700 тысяч. Помимо пандемии, в числе причин снижения продаж эксперты указывают этичный подход к одежде, аномально теплую погоду и финансовое положение россиян, пишет РБК.

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К слову, в этом году стоимость пушнины увеличилась на 40—50%, что неизбежно ведет подорожанию изделий из натурального меха.



Недавно доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова назвала товары, на которые, по ее мнению, не ожидается рост цен. Это яблоки, строительные материалы и гостиничные услуги.

Диана Жиленкова