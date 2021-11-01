Российские разработчики придумали способ борьбы с поддельными QR-кодами

В России разработчики создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Он состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами. Об этом сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Создатели технологии считают, что их разработка поможет в борьбе с поддельными QR-кодами на посещение общественных мест. Сейчас обычные QR-коды можно распечатать на принтере в виде тысячи экземпляров или сделать электронные копии с помощью специальных программ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Разработчики предлагают двухфакторную систему проверки. Код состоит из двух частей — обычный QR-код и внутренняя голографическая матрица, которую фактически нельзя скопировать или размножить. Чтобы распечатать каждый QR-код, нужен специальный принтер, пишет RT.

На этой неделе заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов предупредил татарстанцев об уголовной ответственности за предоставление поддельного QR-кода. А замглавы Минцифры РФ Олег Качанов сообщил, что портал «Госуслуги» выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным.



Татьяна Леухина