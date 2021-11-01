Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса

Весной 2021 года Россия вступила в пятую фазу пандемии коронавируса. Она продолжается до сих пор, а уровень заболеваемости COVID-19 колеблется на критическом уровне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он сравнил борьбу с вирусом с долгой «окопной» войной. Причем она должна вестись совместными усилиями государств всего мира, несмотря на различные трудности и, в особенности, чьи-то политические амбиции. Такое мнение Медведев выразил в статье для «Российской газеты».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он отметил, что распространение COVID-19 обнаружило еще одну глобальную проблему — кризис доверия. Это проявляется в противостоянии вакцин, взаимном подозрении и поиске виноватых в распространении коронавируса.

Сегодня зампред Совбеза рассказал о наступлении продовольственного кризиса в мире. По его словам, продуктовая инфляция ускоряется, везде наблюдается рост цен на продукты питания.

Диана Жиленкова