В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами COVID-19 стали: женщины 1950, 1935, 1941, 1958, 1949 и 1977 годов рождения и мужчина 1951 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в Татарстане от COVID-19 скончались 988 человек.
За минувшие сутки в республике выявили 179 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом татарстанцев достигло 30 771.
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