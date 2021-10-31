В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: женщины 1950, 1935, 1941, 1958, 1949 и 1977 годов рождения и мужчина 1951 года рождения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане от COVID-19 скончались 988 человек.

За минувшие сутки в республике выявили 179 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом татарстанцев достигло 30 771.

Татьяна Леухина