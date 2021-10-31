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В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от COVID-19

17:20, 31.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от COVID-19
Фото: mos.ru

В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: женщины 1950, 1935, 1941, 1958, 1949 и 1977 годов рождения и мужчина 1951 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане от COVID-19 скончались 988 человек.

За минувшие сутки в республике выявили 179 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом татарстанцев достигло 30 771.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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