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Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрили в Камбодже

13:56, 31.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрили в Камбодже
Фото: Максим Платонов

В Королевстве Камбоджа одобрили российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, в азиатской стране объявлена регистрация препаратов.

Камбоджа стала 71-м государством, где одобрили «Спутник V». Оформление прошло по ускоренной процедуре, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Препарат утвердили в качестве отдельной вакцины и бустерного укола.

В начале октября вакцина «Спутник V» получила признание и в Катаре. Также в список утвержденных препаратов вошла китайская вакцина Sinovac. Изменения вступили в силу 6 октября.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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