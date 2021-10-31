Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрили в Камбодже
В Королевстве Камбоджа одобрили российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, в азиатской стране объявлена регистрация препаратов.
Камбоджа стала 71-м государством, где одобрили «Спутник V». Оформление прошло по ускоренной процедуре, пишет ТАСС.
В этом месяце вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Препарат утвердили в качестве отдельной вакцины и бустерного укола.
В начале октября вакцина «Спутник V» получила признание и в Катаре. Также в список утвержденных препаратов вошла китайская вакцина Sinovac. Изменения вступили в силу 6 октября.
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