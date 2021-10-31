Новости общества

17:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нацбиблиотеку Татарстана начнут пускать по QR-кодам с 15 ноября

15:58, 31.10.2021 2
В Нацбиблиотеку Татарстана начнут пускать по QR-кодам с 15 ноября
Фото: kitaphane.tatarstan.ru

С 30 октября по 15 ноября Национальная библиотека Татарстана работает в обычном режиме: на входе будет проверяться температура, а посетители должны соблюдать масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Все мероприятия, запланированные с 30 октября по 7 ноября, переносятся на более поздние даты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А с 15 ноября вход в национальную библиотеку РТ станет возможен только по QR-коду. Это коснется и посещении мероприятии в библиотеке. Требование носить маски сохраняется.

С 16 октября посетить библиотеку можно было при предъявлении читательского билета или по регистрации на мероприятия в связи с антиковидными мерами.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураОбразованиеКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:22
    Странно что раньше не по qr пускали
    Ответить
  • Анонимно 16:22
    Была уверена, что это сделали уже с 11.10
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также