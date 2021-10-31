В Нацбиблиотеку Татарстана начнут пускать по QR-кодам с 15 ноября
С 30 октября по 15 ноября Национальная библиотека Татарстана работает в обычном режиме: на входе будет проверяться температура, а посетители должны соблюдать масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
Все мероприятия, запланированные с 30 октября по 7 ноября, переносятся на более поздние даты.
А с 15 ноября вход в национальную библиотеку РТ станет возможен только по QR-коду. Это коснется и посещении мероприятии в библиотеке. Требование носить маски сохраняется.
С 16 октября посетить библиотеку можно было при предъявлении читательского билета или по регистрации на мероприятия в связи с антиковидными мерами.
комментарии