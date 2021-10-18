Главное о коронавирусе на 18 октября: татарстанцы против обязательной вакцинации, пятая волна в Грузии

Фото: Ринат Назметдинов

Антипрививочное движение в Челнах

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 129 заболевших COVID-19. Всего на 18 октября в республике зафиксировали 28 716 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 24 158 человек, в том числе 33 — за последние сутки. Умерли 857 человек, в том числе 10 — за последние сутки.

В Набережных Челнах появилось общественное движение против обязательной вакцинации от коронавируса. Его инициатором выступила депутат Горсовета, глава местного отделения «Коммунисты России» Татьяна Гурьева. Ее поддержали представители политических сил, городских общественных организаций, блогеры и активисты. Главной целью инициативы является борьба за конституционные права граждан на охрану жизни и здоровья, а также благоприятные условия проживания и отмену требований по поводу иммунизации.



В Татарстане подтвердились еще 10 случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве республике. Жертвами COVID-19 стали мужчины 1942, 1953 1955 и 1959 годов рождения. От коронавируса также умерли женщины 1934, 1951, 1956, 1959, 1960 и 1972 годов рождения. Всего в Татарстане зарегистрировано 857 случаев смерти от COVID-19.

В Пестрецах восстановят граффити с портретом фельдшера Дании Салимовой, погибшей на своем посту в пандемию. В выходные местные жители пожаловались в соцсетях, что рисунок закрасили. В пресс-службе Пестречинского района РТ объяснили, что граффити пришлось закрасить во время проведения фасадных работ. Выяснилось, что в доме, на стене которого была изображена медик, проходит капитальный ремонт.

Песков не сомневается в том, что Путин будет ревакцинироваться

За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса, выздоровел 16 431 человек. Число зараженных выросло до 8 027 012 человек, а выздоровевших — до 7 017 055 человек.



Зафиксировано 998 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 224 310 человек.



За последние сутки проведена 551 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 674 690 человек.

«Ковидный» запрет на въезд в Россию больше не распространяется на членов семей иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России. В МИД уточнили, что к таковым относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.

За первые пять месяцев 2021 года Россия экспортировала 159 тонн вакцин от коронавируса на общую сумму $303,6 млн. Летом объем поставок в другие страны составил 203,6 тонн на порядка $410 млн. В общей сложности в январе — августе Россия экспортировала 362,5 тонны отечественных вакцин от COVID-19. Их общая стоимостью составила $713,7 млн.



Фото: Максим Платонов

Красноярский край присоединяется к числу регионов, в которых введена система QR-кодов. Их введут с 1 ноября, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов. QR-коды понадобятся жителям Красноярского края для посещения учреждений культуры, в частности театров и кинотеатров. Система распространится и на спортивные мероприятия.

Также с 1 ноября в Туве на объекты культуры, спорта, общепита, в торговые центры и гостиницы вводятся пропуска по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на странице регионального Роспотребнадзора. Массовые мероприятия, в том числе семейные торжества, по-прежнему в республике запрещены.



Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков призвал вернуться к удаленке: чтобы победить распространение коронавируса, работников и школьников следует перевести на дистант. По его мнению , очные занятия — рассадник коронавируса.



Фото: e-nkama.ru

СМИ выяснили, что в Москве родители, недовольные тестированием учеников на коронавирус в некоторых школах, направили более 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет. Они требуют проверить, на сколько эта мера соответствует российского законодательству. Они уверены, что это «профанация, которая не несет никакого медицинского смысла».

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию. Она сообщила, что соседи пытались специально заразить ее коронавирусом. Между ними произошел конфликт, в ходе которого был личный контакт. После этого соседи прислали ей сообщение, в котором рассказали, что у них положительный тест на коронавирус.

Система QR-кодов начала работать в Благовещенске с 18 октября. Ограничительная мера распространяется для организаций общепита, сообщила пресс-служба правительства региона. Первая неделя по этой системе будет пробной, результаты ее проанализируют, после чего ограничения по времени работы или наполняемости залов заведений общепита будут скорректированы.

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается в том, что президент России Владимир Путин будет ревакцинироваться от COVID-19, но подчеркивает, что все зависит от совета специалистов. Пока у главы государства сохраняется высокий уровень титров антител.

Рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонным подъемом и штаммом «дельта», который является более заразным, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она уточнила, что если ранее один человек инфицировал 2—3 здоровых, то при дельта-штамме, если не соблюдать меры предосторожности, число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5—6.

Количество депутатов Госдумы, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%, рассказал спикер парламента Вячеслав Володин. В «Единой России» и ЛДПР не привиты по 5% депутатов, среди членов «Справедливой России — за правду» — 10%, в КПРФ — 18%. Лидером по непривитым стала фракция «Новых людей» — там не привиты 30% парламентариев.

Фото duma.gov.ru

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства. Заболевание у Кузнецова протекает в легкой форме, угрозы здоровью нет. Ранее министр был вакцинирован.

Израиль «побеждает» четвертую волну

В мире коронавирусом на 10.30 по мск заразились 240 681 094 человека, умерли 4 898 685 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 933 409). На втором — Индия (34 081 315). На третьей строке — Бразилия (21 644 464).

Британские и итальянские ученые выяснили, что есть связь между пульсом и смертностью от коронавируса. Вероятность летального исхода при заболевании считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 м/с. Для сравнения: нормальный пульс молодых людей и граждан среднего возраста составляет 5,5–8 м/с.

Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране началась пятая волна коронавируса. В связи с этим он призвал граждан пройти вакцинацию. Он обратил внимание, что заболеваемость растет в населенных пунктах, в которых мало привитых от коронавируса. Где высокий показатель вакцинации, там ситуация более стабильная.

Фото nstagram.com/antonioguterres

Неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Неравенство (прим. ред. — в распределении) вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад», — написал он в своем Twitter.

В крупнейшей мечети мира аль-Харам в городе Мекке впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 провели молитву без мер социального дистанцирования. В этот день в мечети была максимальная заполненность. Отмечается, что посетители мечети должны быть полностью привиты от COVID-19 и носить маски на ее территории. Также для прихожан по-прежнему ограничен доступ к главной мусульманской святыне Каабе.

В Египте с 15 ноября будут требовать от непривитых госслужащих отрицательный ПЦР-тест для прохода на рабочее место. Соответствующее решение принял комитет по коронавирусу при правительстве страны. При этом впервые с начала пандемии прихожанам разрешили пользоваться умывальнями при мечетях для совершения омовений перед молитвой.

Фото facebook.com/NaftaliBennett

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что еврейское государство «побеждает четвертую волну» COVID-19, но маски снимать рано: власти готовятся к отражению возможных новых штаммов коронавируса. В Израиле в воскресенье начала действовать запущенная 3 октября система внутренних зеленых пропусков нового образца, при выдаче которых гражданам после третьей прививки вакцины от коронавируса компании Pfizer поначалу возникли технические сбои.



Столкновения групп молодых людей произошли в испанском Тенерифе в ночь на понедельник. Причиной названо недовольство горожан отсутствием медицинских масок на участниках танцевальной вечеринки на одной из парковок района в Эль-Куадрилатеро. Танцующие на просьбы жителей ответили агрессией. Полицейские, прибывшие на место инцидента, провели задержания.

Алексей Нечаев