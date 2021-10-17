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В Татарстане от коронавируса умерли еще 10 человек

18:54, 17.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще 10 человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще 10 случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве республике.

Жертвами COVID-19 стали мужчины 1942, 1953 1955 и 1959 годов рождения. От коронавируса также умерли женщины 1934, 1951, 1956, 1959, 1960 и 1972 годов рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего по состоянию на 17 октября в Татарстане зарегистрировано 857 случаев смерти от COVID-19.

Напомним, в Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 121 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 587.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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