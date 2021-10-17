Тува ужесточает ограничения из-за коронавируса с 1 ноября

С 1 ноября в Туве на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы вводятся пропуска по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на странице регионального Роспотребнадзора в сети «ВКонтакте».

Массовые мероприятия, в том числе семейные торжества, по-прежнему, в республике запрещены.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в регионе выявили 63 случая COVID-19, за весь период в Туве зарегистрировано 27 632 случая коронавируса. Умерли 282 жителя республики с начала пандемии.

Татьяна Леухина