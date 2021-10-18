В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию для прихожан впервые с начала пандемии

В крупнейшей мечети мира аль-Харам в городе Мекке впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 провели молитву без мер социального дистанцирования. В этот день в мечети была максимальная заполненность.

Отмечается, что посетители мечети должны быть полностью привиты от COVID-19 и носить маски на ее территории. Также для прихожан по-прежнему ограничен доступ к главной мусульманской святыне Каабе.

Теперь, после отмены мер, Мекка будет принимать иностранцев, совершающих Умру — малое паломничество в этот город, передает «Интерфакс».



Саудовская Аравия в последнее время снимает коронавирусные ограничения. С 1 августа королевство начало принимать полностью вакцинированных от коронавируса туристов. С воскресенья привитые болельщики смогут посещать спортивные мероприятия на всех стадионах страны и других спортивных объектах.