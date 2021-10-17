В Красноярском крае с 1 ноября начнет действовать система QR-кодов

Фото: Ринат Назметдинов

Красноярский край присоединяется к числу регионов, в которых введена система QR-кодов. Их введут с 1 ноября, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

QR-коды понадобятся жителям Красноярского края для посещения учреждений культуры, в частности театров и кинотеатров. Система распространится и на спортивные мероприятия, рассказал Подкорытов в эфире телеканала «Енисей».

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Красноярском крае выявили 478 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе превысило отметку в 123 тысячи.

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Татьяна Демина