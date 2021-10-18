Минздрав Грузии сообщил о начале пятой волны коронавируса в стране

Фото: Максим Платонов (архив)

Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране началась пятая волна коронавируса. В связи с этим он призвал граждан пройти вакцинацию.

— К сожалению, эта волна начинается с высоких показателей, и поэтому важным является, чтобы все мы учитывали рекомендации — носили маски, соблюдали дистанцию, избегали массовых собраний и прививались, — рассказал Гамкрелидзе.

Он обратил внимание, что заболеваемость растет в населенных пунктах, в которых мало привитых от коронавируса. Так, где высокий показатель вакцинации, ситуация более стабильна, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе в Грузии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса вакцинированного пациента. У него имелось множество хронических заболеваний, поэтому врачи не смогли его спасти. Какой именно вакциной был привит мужчина, — не разглашается.



Татьяна Демина