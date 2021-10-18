Новости общества

01:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав Грузии сообщил о начале пятой волны коронавируса в стране

01:33, 18.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Грузии сообщил о начале пятой волны коронавируса в стране
Фото: Максим Платонов (архив)

Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране началась пятая волна коронавируса. В связи с этим он призвал граждан пройти вакцинацию.

— К сожалению, эта волна начинается с высоких показателей, и поэтому важным является, чтобы все мы учитывали рекомендации — носили маски, соблюдали дистанцию, избегали массовых собраний и прививались, — рассказал Гамкрелидзе.

Он обратил внимание, что заболеваемость растет в населенных пунктах, в которых мало привитых от коронавируса. Так, где высокий показатель вакцинации, ситуация более стабильна, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе в Грузии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса вакцинированного пациента. У него имелось множество хронических заболеваний, поэтому врачи не смогли его спасти. Какой именно вакциной был привит мужчина, — не разглашается.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также