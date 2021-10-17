В Пестрецах восстановят граффити с портретом фельдшера, погибшего на своем посту в пандемию

Фото: скриншот/соцсети

В Пестрецах восстановят граффити с портретом фельдшера Дании Салимовой, погибшей на своем посту в пандемию. Накануне местные жители пожаловались в соцсетях, что рисунок закрасили.

В пресс-службе Пестречинского района РТ объяснили, что граффити пришлось закрасить во время проведения фасадных работ. Выяснилось, что в доме, на стене которого изображена медик, проходит капитальный ремонт.

По словам подрядчика, мера была вынужденная — на фасаде появились трещины, отслаивалась штукатурка, шелушился верхний слой краски. Работы пришлось проводить бы в любом случае.

«В ближайшее время после нанесения третьего слоя [краски]- портрет будет восстановлен в первозданном виде», — сообщает пресс-служба Пестречинского района.

Фельдшер скорой помощи умерла на своей работе во время пандемии коронавируса в ноябре 2020-го. Память о ней решили увековечить с помощью граффити. Оно появилось в Пестрецах в декабре прошлого года.



Татьяна Демина