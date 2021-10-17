Россия с начала 2021 года экспортировала вакцины от COVID-19 более чем на $700 миллионов

Фото: Максим Платонов (архив)

За первые пять месяцев 2021 года Россия экспортировала 159 тонн вакцин от коронавируса на общую сумму $303,6 миллионов. Летом объем поставок в другие страны составил 203,6 тонн на порядка $410 миллионов.



В общей сложности в январе — августе Россия экспортировала 362,5 тонны отечественных вакцин от COVID-19. Их общая стоимостью составила $713,7 миллиона, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.



Максимальный объем поставок вакцин от коронавируса из России пришелся на август. Страны-партнеры получили 105,8 тонны препарата, общая стоимость которого оценивается в $123,8 миллиона.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале августа сообщалось, что Россия поставила за границу за 5 месяцев 2021 года почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года. Основными экспортными партнерами российских производителей были Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия и Демократическая Республика Конго (ДРК).



Татьяна Демина