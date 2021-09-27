Главное за выходные: Володин возглавит Госдуму, бойкот в Челнах, главное — не допустить дистанта в школах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 27 сентября:
- Президент России Владимир Путин заявил, что Вячеслав Володин достоин возглавить Государственную думу восьмого созыва. Он занимал пост спикера нижней палаты парламента седьмого созыва.
- На встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу, Путин обозначил общие вызовы и задачи, стоящие перед властями. Он сообщил, что в стране необходимо «вытащить» из бедности значительное число человек, ее уровень предстоит свести к минимуму.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в образовательных учреждения. Он призвал всеми силами избежать перехода на дистант. Минниханов подчеркнул, что дистанционный формат серьезно влияет на качество обучения. Поэтому необходимо принять все возможные меры, чтобы избежать его.
- В Казани на Волге днем 25 сентября прогулочный катер сел на мель. Происшествие случилось напротив Храма всех религий, в 200 метрах от берега. По этому факту Татарская транспортная прокуратура начала проверку. Вечером 25 сентября в Спасском районе Татарстана на 1 416-м км Волги (заход к пристани Болгары) на мель села частная яхта Sunseeker-5.
- Жители Альметьевска и других городов и районов юго-востока Татарстана пожаловались на неизвестный налет после дождя. Похожие пятна некоторые граждане обнаружили на своей одежде. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что это некие взвеси, попавшие в атмосферу из-за пыльных бурь, которые прошли в Казахстане. «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии РТ сообщили, что автоматические станции контроля загрязнений атмосферы, расположенные в районах, где наблюдался белый налет на машинах, показали, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не было ни сегодня, ни вчера.
- В Хабаровском крае на месте крушения самолета Ан-26 нашли и изъяли бортовые самописцы. На них записаны переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Бортовые самописцы Ан-26 нашли при дополнительном осмотре места крушения. Его провели представители комиссии Межгосударственного авиационного комитета.
- В Набережных Челнах жители города решили бойкотировать автозаправки из-за резкого роста цен на топливо. Для удобства организации бойкота создан telegram-чат, в котором каждую неделю публикуют по одной газовой и бензиновой заправке, где разрешено заправляться. Остальные заправки призывают игнорировать. При снижении спроса в компаниях вынуждены снижать цены, считают организаторы.
- Минувшая неделя оказалась рекордной по количеству смертей от коронавируса в России за все время пандемии. За неделю от COVID-19 умерли 5 682 россиянина. Всего пандемия унесла жизни 203 900 человек в нашей стране. Таким образом, официальная летальность составляет 2,75%. Надо понимать, что данные оперштаба учитывают только те случаи, когда коронавирус стал основной подтвержденной причиной смерти: в эту статистику не входят многочисленные летальные исходы осложнений, вызванных ковидом.
- Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова в своем аккаунте в «Инстаграм» выложила сторис-репортаж из «красной зоны» горбольницы №5. Она подробно показала, что сейчас творится за стенами ковидного госпиталя, побеседовала с пациентами и врачами.
- В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак». Игра закончилась со счетом 3:1. Счет в матче открыли казанцы — шайбу в ворота «Спартака» забросил Илья Сафонов. Однако гостям удалось отыграться. Первый период завершился со счетом 1:1. Во втором периоде «Ак Барс» вновь забил гол. На этот раз отличился Кирилл Петров. Победный гол был забит в третьем периоде.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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