В Хабаровском крае на месте крушения самолета Ан-26 нашли бортовые самописцы

В Хабаровском крае на месте крушения самолета Ан-26 нашли и изъяли бортовые самописцы. На них записаны переговоры членов экипажа и технические параметры полета.

Бортовые самописцы Ан-26 нашли при дополнительном осмотре места крушения. Его провели представители комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

Помимо бортовых самописцев самолета на месте его крушения удалось найти техническую документацию и прочие средства технического контроля, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Напомним, Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском днем 22 сентября во время технического полета. В это время он находился на сверхнизкой высоте.По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

На борту самолета находился экипаж из шести человек. Все они погибли. Их останки обнаружили на месте крушения судна.



Татьяна Демина