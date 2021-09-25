В Казани на Волге прогулочный катер сел на мель — транспортная прокуратура организовала проверку

Фото: Татарская транспортная прокуратура

В Казани на Волге днем 25 сентября прогулочный катер сел на мель. Происшествие случилось напротив Храма Всех Религий, в 200 метрах от берега. По этому факту Татарская транспортная прокуратура начала проверку.

В момент происшествия на борту катера находились 11 пассажиров и два члена экипажа. Никто их них не пострадал.

В 15:50 катер сняли с мели. Судно повреждений не получило. Происшествие не помешало судоходству по Волге.

Фото: Татарская транспортная прокуратура

На место происшествия выезжал Татарский транспортный прокурор. Надзорное ведомство намерено проверить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.



В этом месяце уже происходил похожий случай. На Волге в Зеленодольском районе РТ между Макарьевским монастырем и островом-градом Свияжском на мель село маломерное судно Fishpro.



Татьяна Демина