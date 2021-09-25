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Минниханов призвал принять меры, чтобы не допустить перевода школьников на дистант

11:04, 25.09.2021

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в образовательных учреждения. Он призвал всеми силами избежать перехода на дистант.

Минниханов подчеркнул, что дистанционный формат серьезно влияет на качество обучения. Поэтому необходимо принять все возможные меры, чтобы избежать его.

«Главное, чтобы все наши образовательные учреждения — вузы, техникумы, школы, детские сады — продолжали работать. Везде должен быть организован контроль на входе. Если человек с температурой или есть какие-то сомнения — мы их отправляем обратно. У нас 400-450 человек в день не проходят фильтр в школах. Все ответственные структуры должны строго следить за этим», — сказал Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства.

На дистанционное обучение перевели уже все школы в Якутске и Саратове.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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