В Спасском районе Татарстана на мель села частная яхта, следовавшая из Ярославля в Сочи

Фото: Олег Тихонов (архив)

Вечером 25 сентября в Спасском районе Татарстана на 1416-м км Волги (заход к пристани Болгары) на мель села частная яхта Sunseeker-56. Судно держало путь из Ярославля в Сочи.

На яхте находились восемь человек. Никто из них не пострадал. Яхта повреждений не получила, утечки топлива не зафиксировали, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о происшествии поступило от диспетчера водных путей сегодня в 11:35. На помощь яхте от ГУ МЧС России по Татарстану направили два человека и одну единицу техники.

Напомним, накануне в Казани на Волге на мель сел прогулочный катер. Происшествие случилось напротив Храма всех религий, в 200 метрах от берега. На борту находились 11 пассажиров и два члена экипажа. По этому факту Татарская транспортная прокуратура начала проверку.



Татьяна Демина