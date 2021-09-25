В Набережных Челнах водители решили бойкотировать автозаправки

В Набережных Челнах жители города решили бойкотировать автозаправки из-за резкого роста цен на топливо. На АЗС И АГЗС известных сетей организованно не хотят заправляться.

Как пишет издание Chelny-biz.ru, для удобства организации бойкота создан Telegram-чат, в котором каждую неделю публикуют по одной газовой и бензиновой заправке, где разрешено заправляться. Остальные заправки призывают игнорировать. При снижении спроса в компаниях вынуждены снижать цены, считают организаторы.

Фото: realnoevremya.ru

Цены на бензин в России постоянно росли с апреля. Лишь с 30 августа по 6 сентября они впервые снизились на 0,31%.



Ольга Шагиева