Путин заявил, что Володин достоин возглавить Госдуму восьмого созыва

Президент России Владимир Путин заявил, что Вячеслав Володин достоин возглавить Государственную думу восьмого созыва. Он занимал пост спикера нижней палаты парламента седьмого созыва.

Напомним, на этой неделе источник ТАСС сообщил, что председателем новой Госдумы вновь может стать Володин. Его он назвал «очевидным кандидатом».

Володин на этой неделе распорядился создать временную рабочую группу депутатов по подготовке первого заседания новой Госдумы. В состав временной рабочей группы вошли девять депутатов от «Единой России» — Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; два от КПРФ — Николай Коломейцев и Николай Осадчий. От партии «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и партии «Новые люди» вошли по одному человеку — Валерий Гартунг, Василий Власов и Владислав Даванков соответственно.

Депутаты Государственной думы восьмого созыва соберутся на пленарное заседание 12 октября.



Татьяна Демина