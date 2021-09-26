Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов опубликовала репортаж из «красной зоны»

Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова в своем аккаунте в «Инстаграм» выложила сторис-репортаж из «красной зоны» горбольницы №5. Она подробно показала, что сейчас творится за стенами ковидного госпиталя, побеседовала с пациентами и врачами.

В госпитале лечатся от пневмонии и коронавируса 380 человек. Врачи рассказали, что сейчас болеет много молодых людей, к таким относят людей до 40 лет. У них диагностируют обширное поражение легких до 80%. Также у молодых пациентов прогрессирует дыхательная недостаточность, происходят тромбозы различных органов.

Фото: instagram.com/stories/rimmarav

Пресс-секретарь мэра в палатах интересовалась, делали ли заболевшие прививку от коронавируса. Оказалось, что, как правило, не делали, отвечают, что не успели. Однако одна из пациенток ответила, что вакцинировалась препаратом «ЭпиВакКорона». В начале заболевания она отказывалась от госпитализации, пытаясь лечиться дома.

Фото: instagram.com/stories/rimmarav

По словам врачей, 100% людей, находящихся сейчас в реанимации, непривиты. Привитые переносят заболевание гораздо легче.



Ольга Шагиева