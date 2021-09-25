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Татарстанцы пожаловались на неизвестный налет после дождя

12:41, 25.09.2021
Татарстанцы пожаловались на неизвестный налет после дождя
Фото: соцсети

В соцсетях обсуждают странный налет, оставшийся после дождя. Налет заметили жители Альметьевска, и других городов и районов Юго-Востока Татарстана.

Белесый налет озадачил автомобилистов. Похожие пятна некоторые обнаружили на своей одежде.

Некоторые пользователи предполагают, что это некие взвеси, попавшие в атмосферу из-за пыльных бурь, которые прошли в Казахстане. Гидрометцентр Татарстана пока не комментировал данное явление.

Вчера на территории Татарстана прошел сильный дождь.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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