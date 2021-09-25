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Президент России сообщил о необходимости «вытащить» из бедности значительное число человек

16:40, 25.09.2021
Президент России сообщил о необходимости «вытащить» из бедности значительное число человек
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу, обозначил общие вызовы и задачи, стоящие перед властями. Он сообщил, что в стране необходимо «вытащить» из бедности значительное число человек, ее уровень предстоит свести к минимуму.

Глава государства заявил, что властям нужно улучшить условия жизни, развития и обучения детей в семьях с низкими доходами. В частности, следует позаботиться об их питании.

Кроме того, в России требуется повысить уровень и доступность качественного современного образования, здравоохранения для всех граждан. Необходимо «продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — призвал Путин.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в июне президент России поручил до 2026 года снизить риски столкновения с бедностью для семей с детьми. Власти страны донастроят систему мер их поддержки.

Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году уровень бедности в России снизится до 6,5%. Это станет возможно благодаря работе системы «Социальное казначейство».

Татьяна Демина
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